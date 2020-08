Uomini e Donne, importanti novità per quanto riguarda il pubblico. Le novità sulla prima registrazione della nuova stagione.

Uomini e Donne: quando iniziano le registrazioni e le novità sul pubblico

Ferve sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne, attesa per settembre. Sui social sono emerse le prime indiscrezioni riguardanti la data della prima registrazione e quelle che dovrebbero essere le novità inerenti il pubblico.

Uomini e Donne: la registrazione

Stando ai rumor in circolazione la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne verrà effettuata il 28 agosto, dunque dai primi di settembre è possibile che già venga trasmesse le prime puntate del dating show più seguito d’Italia. Ancora non è chiaro se si tratterà del trono classico o del trono over o se – come per la precedente edizione – si tratterà di un “trono misto”con i protagonisti di entrambe le versioni.

A causa dell’emergenza Coronavirus sono molte le modiche che lo show è stato costretto ad apportare per garantire che i membri del cast non siano vittime di un contagio, e una di queste riguarda il pubblico: all’interno dello studio televisivo saranno ammesse solo 30 persone esterne che dovranno sedere a debita distanza e indossare la mascherina antivirale. Inoltre ciascuno di essi verrà sottoposto tassativamente alle misure cautelative, come la misurazione della temperatura.





Nell’ultima edizione del programma i telespettatori avevano lasciato Gemma Galgani ancora in dubbio sulla sincerità del suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli (con cui si sarebbe lasciata durante l’estate) e Giovanna Abate e Sammy Hassan, che dopo il momento della scelta si sono lasciati in appena un batter di ciglia.