Pioggia d'insulti su Carlos Maria Corona: il figlio di Fabrizio Corona ha pronunciato una frase omofoba in diretta social.

Il figlio 18enne di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlos Maria Corona, è finito nell’occhio del ciclone per aver pronunciato una frase omofoba in diretta social. Il web è insorto contro di lui.

Carlos Corona accusato di omofobia

Il popolo del web non ha affatto gradito il commento fatto da Carlos Maria Corona in diretta social.

Il ragazzo ultimamente è sempre accanto a suo padre Fabrizio e proprio in una diretta con lui, durante un allenamento, ha detto in diretta: “La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle ch***e”. La frase ha generato un putiferio e contro di lui si sono scagliati numerosi utenti, compresa la madre Nina Moric (affatto felice del cattivo ascendente che secondo lei Fabrizio Corona starebbe avendo su suo figlio).

“Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, riprendo le parole di nostro Signore e mi viene da dire “Padre, perdonalo, perché non sa quello che fa”, ha scritto la modella croata, aggiungendo di non riconoscere più suo figlio e l’educazione che gli avrebbe dato.



Nelle scorse settimane la showgirl si è scagliata anche contro l’ex marito, padre di Carlos, che avrebbe organizzato un’ospitata del ragazzo in un locale in cambio di soldi. Sembrava che la Moric e Corona si fossero riappacificati dopo aver ottenuto l’affidamento congiunto del ragazzo, e invece a quanto pare tra i due la guerra sarebbe appena cominciata. Carlos si scuserà per quanto affermato?