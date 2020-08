Pioggia di critiche sulla moglie di Federico Fashion Style: mentre parlava di Coronavirus ha sponsorizzato alcuni prodotti.

La moglie di Federico Fashion Style, Letizia, è stata travolta da un’ondata di critiche (così come suo marito, risultato positivo al Coronavirus di ritorno da una vacanza in Sardegna).

La moglie di Federico Lauri nella bufera

Federico Fashion Style è risultato positivo al tampone per il Coronavirus e sui social è stato fortemente criticato (specie da Selvaggia Lucarelli) per essere rientrato via nave pur avendo i chiari sintomi dell’infenzione virale.

Sua moglie Letizia è finita a sua volta al centro di una bufera social per aver postato un video in cui si è detta preoccupata e in attesa dei risultati del tampone, ma che poi ha concluso sponsorizzando alcuni prodotti per il benessere: “Stiamo in isolamento e aspettiamo i risultati, anche se non mi sento tanto bene ma colgo l’occasione perché sul sito di…”, ha detto. “E questa che mentre parla di Covid ci infila la marchetta, Dio Santo”, l’ha subito criticata Selvaggia Lucarelli, seguita da una raffica di commenti da parte di utenti che le hanno fatto eco.

“Sono in isolamento, sto aspettando l’esito del tampone, non mi sento bene, MA INTANTO VI CONSIGLIO DI COMPRARE FITVIA” IMMAGINO QUALE SARÀ IL CODICE SCONTO ✈️ pic.twitter.com/slp7ro8C0L — Trash Italiano (@trash_italiano) August 26, 2020



In tanti hanno accusato Federico Fashion Style e sua moglie di utilizzare il Coronavirus solo per ottenere visibilità, finendo anche per diventare un cattivo esempio per tutti i loro fan. L’hair stylist non ha apprezzato le critiche della Lucarelli e ha replicato con un post al vetriolo via social. In tanti ovviamente hanno preso le difese della coppia, ma è praticamente certo che la polemica non si placherà in poche ore.

Federico Fashion Style è stato anche criticato per essere partito dalla Sardegna pur avendo i sintomi del Coronavirus (l’hair stylist si sarebbe sottoposto solamente al test sierologico prima di partire).