Lo scherzo di Chiara Ferragni a Fedez finisce male, e per poco non degenera in una lite.

Uno scherzo che Chiara Ferragni ha fatto a suo marito Fedez ha rischiato di degenerare in una clamorosa lite tra i due: l’influencer ha bagnato il telefonino del rapper.

Chiara Ferragni, la lite con Fedez

Proprio l’ultimo giorno di vacanza (in uno splendido resort in Sardegna) Chiara Ferragni ha deciso di “vendicarsi” dei numerosi scherzi di suo marito Fedez, facendogliene uno a sua volta.

La famosissima influencer quindi ha sorpreso il rapper spruzzandogli acqua gelida con una pistola di plastica, ma lui ha finito con l’arrabbiarsi perché lei gli avrebbe bagnato il telefonino. “Chiara, hai rotto il c***””, si sente dire a Fedez nelle stories dell’influencer, che ovviamente non hanno mancato di divertire i fan.



I due sono soliti farsi scherzi e dispetti, e ormai sui social i fan sono impazienti di vedere quale sarà il loro prossimo siparietto comico. La coppia quest’anno è volata in Sardegna dopo aver visitato alcune delle mete più ambite d’Italia. In questo modo i Ferragnez hanno fatto sapere di voler contribuire a sollevare il settore del turismo del Bel Paese, fortemente in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nonostante le buone intenzioni dei due sui social non sono mancate critiche e polemiche al loro indirizzo, e in tanti hanno avuto da ridire per il fatto che il rapper e l’influencer fossero trattati come “privilegiati” in alcune delle location visitate (tra le tante i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Galleria degli Uffizi a Firenze, sui cui profili social è scoppiata una vera e propria bufera).