Fedez e la Ferragni fanno il tampone per il Coronavirus. La decisione prima del loro rientro dalle vacanze in Costa Smeralda, Sardegna.

Tampone per Fedez e la Ferragni, la famosa coppia è stata in vacanza in Sardegna assieme ad alcuni amici, per questo motivo prima di tornare hanno deciso di fare il test. A raccontarlo è stato il rapper nelle sue storie su Instagram, in risposta ad un fan che gli chiedeva come fosse la situazione sull’isola.

Fedez e Ferragni: tampone Covid

In questi giorni sono scoppiate le polemiche sull’aumento dei contagi in Costa Smeralda, diversi i giovani nella fascia che va dai 24 ai 27 anni che hanno contratto il Coronavirus. Ovviamente, non è detto che si siano contagiati in loco, bensì è anche plausibile che vi siano arrivati già infetti per poi spargere il virus tra i contatti.

“Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi”, ha scritto Fedez nelle storie di Instagram, “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante“.

Diverse le precauzioni di Fedez

Il rapper afferma che sia lui che la moglie hanno evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati, durante la loro permanenza nella bellissima Sardegna. Inoltre, ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare a diverse serate nelle quali si sarebbe potuto esibire: “Questo per un mio personale scrupolo”.

Essendo la coppia molto seguita sui social network, è importante che diffondano un messaggio del genere, per sensibilizzare sulla pratica del tampone di rientro dalle vacanze.

Non solo, sono purtroppo molti i giovani che durante l’estate hanno vissuto come se non esistesse il Coronavirus, per questo motivo le parole di Fedez possono essere d’esempio a molti.