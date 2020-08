Chiara Ferragni e Fedez hanno postato una nuova foto romantica in Sardegna, ma i fan hanno notano qualcosa di strano: ecco di cosa si tratta

Come sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez stanno passando le loro vacanze estive della spettacolare Sardegna. Dopo aver trascorso qualche giorno con i rispettivi famigliari, adesso è la volta del divertimento insieme a un gruppo di amici. Tra scatti nelle acque cristalline e in posti da favola, nelle scorse ore i Ferragnez si sono immortalati in un nuovo tenero scatto condiviso sui loro profili Instagram.

Ferragnez sotto la lente

In esso l’influencer cremonese e il rapper rozzanese si trovano per la precisione davanti alla piscina della loro meravigliosa casa vacanze. Chiara indossa un abito nero a stelline bianche con una scollatura vertiginosa, che ha smosso più di una critica da parte di qualche hater.

Fedez invece ha una camicia grigia e un paio di pantaloni scuri. Il cantante ha postato lo scatto con una didascalia che rappresenta il simbolo dell’infinito, ma qualcuno vi ha notato qualcosa di strano.

Visualizza questo post su Instagram 🔗 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:17 PDT

Tra i tanti commenti entusiasti dei fan che li hanno definiti entrambi bellissimi, qualcuno ha dunque notato una somiglianza tra Fedez e Justin Bieber.

Il rapper ha risposto a tale osservazione con l’emoticon dell’omino col braccio alzato, quasi come a dire: “Sono io”. Nuova valanga di like per l’autoironia dell’ex giudice di X Factor, che ancora una volta ha dimostrato di saper replicare con leggerezza e sarcasmo.