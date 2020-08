Simone Sussinna ha ritrovato la serenità: oggi accanto all'ex naufrago c'è una affascinante modella.

Simone Susinna ha presentato ai fan dei social la sua nuova fiamma: si tratta della stupenda modella spagnola Ana Moya, già nota alle cronache per una presunta liaison con Francesco Monte.

Simone Susinna e Ana Moya insieme

Simone Susinna ha ufficializzato la sua liaison con la stupenda Ana Moya Calzado: i due hanno trascorso le vacane estive insieme, tra Porto Cesareo e Ibiza.

Inizialmente sembrava che i due fossero soltanto amici, invece stando agli ultimi scatti dei loro baci infuocati ci sarebbe qualcosa di più tra i due rispetto ad una semplice amicizia. Susinna ha rotto nel 2019 con Miriana Rodriguez (l’ultima storia importante che gli viene attribuita) mentre per quanto riguarda Ana Moya (già madre di un bambino) si vocifera che in passato abbia avuto un flirt con Francesco Monte (all’epoca tornato single dopo la relazione con Giulia Salemi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Moya (@anamoyacalzado) in data: 22 Ago 2020 alle ore 6:28 PDT







Classe 1990, Ana Moya è un’affascinante modella, un’influencer e un personaggio tv.

In spagna è nota per aver preso parte al “Gran hermano”, versione spagnola del Grande Fratello. Ha un figlio, Mateo, nato dalla sua relazione con Alex Sanchez de Mora, ormai naufragata. In passato la modella è stata legata anche al modello italiano Andrea Marcaccini, ma la liaison è durata meno di un batter di ciglia.