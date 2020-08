Valentino Bisegna ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus. Anche lui è tornato dalla Sardegna.

Valentino Bisegna ha rivelato ai fan dei social di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato positivo al Covid-19. Lo Youtuber ha invitato tutti coloro che l’abbiano incontrato durante questi giorni a farsi per scrupolo un tampone.

Vale Bise positivo al Coronavirus

Vale Bise è tornato dalle vacanze in Sardegna e si è sottoposto al tampone per il Coronavirus. Nonostante gli amici che erano con lui siano tutti risultati negativi al tampone, Bise è invece risultato positivo: “Mi sembra assurdo ma sono risultato positivo al tampone. Io sto bene (per adesso) quindi state tranquilli per me”, ha dichiarato lo Youtuber.

Stando a quanto gli avrebbe detto il medico per il momento la sua carica virale sarebbe molto bassa e pertanto è possibile che Bise non abbia contaggiato nessuno. Ciononostante lo Youtuber ha invitato fan, amici e colleghi da lui incontrati negli ultimi giorni a sottoporsi per scrupolo a un tampone, così da scongiurare definitivamente il pericolo di un contagio.

Valengtino Bisegna sarebbe attualmente in auto-isolamento nella sua casa di Torino e per il momento sembra che fortunatamente sia asintomatico. In tanti hanno fatto i loro migliori auguti allo Youtuber per una pronta guarigione. Come lui molti altri vip hanno contratto il Coronavirus scoprendolo una volta tornati dalla Sardegna: tra loro anche Antonella Mosetti, Federico Fashion Style, Nilufar Addati e Daniele Scardina.