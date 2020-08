Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus. Ballando con le stelle verrà rimandato?

Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus. Il pugile avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle, al via dal 12 settembre. Lui e il ballerino Samuel Peron – anche lui positivo al Covid – avevano trascorso insieme le vacanze in Sardegna.

Daniele Scardina positivo al Coronavirus

I fan di Ballando con le stelle temono sempre di più per le sorti del programma, già rimandato a causa dell’emergenza e che ora rischia la sospensione per ben 2 protagonisti risultati positivi a Covid-19. Proprio dopo che Samuel Peron era risultato positivo al virus la conduttrice Milly Carlucci aveva rassicurato i fan affermando che il programma si sarebbe svolto comunque, con tutte le precauzione del caso.

Solo nelle ultime ore è emerso però che si sarebbe ammalato anche il pugile ex fidanzato di Diletta Leotta. “Sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca a lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente”, ha dichiarato Milly Carlucci, aggiornando i fan sulla situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) in data: 27 Ago 2020 alle ore 11:50 PDT







Scardina avrebbe preso parte al programma insieme ad Anastasia Kuzmina, che a quanto pare sarebbe risultata negativa al tampone. Il pugile per il momento non ha rivelato dettagli sulle sue condizioni di salute e i fan sperano che guarisca presto per poterlo vedere nel famoso talent di ballo della Carlucci.

Quest’anno nello show sono state introdotte alcune importanti novità per cercare di evitare contagi tra i concorrenti.