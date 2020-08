Flavio Briatore sarà dimesso dal San Raffaele di Milano e trascorrerà il periodo di quarantena a casa di Daniela Santanchè.

Briatore, quarantena a casa della Santanchè

Come annunciato dall’Ansa ieri, l’ospedale ha confermato che l’imprenditore lascerà il San Raffaele dove è ricoverato. “L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2″.

Il noto imprenditore trascorrerà il periodo di quarantena a casa della Santanchè, così come si apprende dall’Adnkronos.

Ovviamente non sarà sotto lo stesso tetto della Santanché, bensì avrà a propria disposizione un’ala indipendente dell’abitazione milanese della senatrice di Fratelli d’Italia. Briatore dovrà restare a Milano per rispettare le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli permettono di rientrare nella sua residenza di Montecarlo.



In una recente intervista a La Stampa, Flavio Briatore ha fatto sapere: “Stiamo seguendo ora dopo ora le condizioni di tutti. Stanno tutti bene a parte un ragazzo che aveva precedenti patologie. Posso solo dirle che non appena è scattato l’allarme abbiamo disposto il tampone per tutti i dipendenti“. Per poi aggiungere: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate… Per tacere di altri comportamenti”.