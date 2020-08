Covid, l’ansia dei vip dopo le foto con il “Re del pesce”

Tanti vip sono in ansia dopo le foto scattate con il "Re del pesce", ricoverato per Covid

Moltissimi vip sono in ansia al momento per aver scattato alcune foto con il “Re del Pesce“, Johnny Micalusi, che è stato ricoverato per Covid. Sono tanti i personaggi dello spettacolo e dello sport che stanno vivendo ore di grande apprensione, dal momento in cui La Repubblica ha annunciato il ricovero del ristoratore romano Johnny Micalusi, chiamato anche il “Re del pesce“.

Si tratta del ristoratore più conosciuto tra i vip, che organizza moltissime cene romane a cui partecipano personaggi conosciuti.

L’ansia dei vip per il Covid

Difficile per i vip non provare ansia, visto che i contagi di Covid continuano a salire e che erano quasi tutti in vacanza nello stesso posto, frequentando le stesse persone.

Il ristoratore Micalusi è stato ricoverato perché è risultato positivo, ma tantissimi vip nei giorni passati avevano fatto foto insieme a lui. Il ristoratore quest’anno ha concesso il proprio brand al ristorante Sottovento sulle colline di Porto Cervo, ottenendo un grandissimo successo. La specialità, oltre al pesce di ottima qualità, è quella di essere un riferimento per le persone popolari, che ama intrattenere di persona, proprio come ha fatto durante i giorni di incubazione del cluster del Sottovento.





Osservando il profilo Facebook di Johnny Micalusi è possibile vedere tutte le foto che il “Re del Pesce” ha fatto con i vip, tra baci e abbracci, rigorosamente senza mascherina o altre precauzioni. Ci sono il calciatore Erik Lamela, il cantante Ultimo e la giornalista Diletta Leotta, per esempio.

Ma i personaggi famosi che hanno trascorso del tempo con lui sono molti di più. Nel ristorante c’è stato anche l’ex giallorosso Miralem Pjanic, che è risultato positivo. A trovare il “Re del pesce”, inoltre, sono andati anche altri otto giocatori del Tottenham. Tra le foto posa anche vicino all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, anche lui positivo.