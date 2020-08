Io e Te, Pierluigi Diaco lascia lo studio improvvisamente

Pierluigi Diaco lascia improvvisamente lo studio di Io e Te.

Durante la puntata di Io e Te del 27 agosto, dopo l’intervista a Memo Remigi, Pierluigi Diaco ha lasciato lo studio improvvisamente. Un momento molto intenso, che i telespettatori non sono riuscirti a comprendere bene subito, ma che poi è stato compreso meglio con le parole del conduttore.

Lo studio è rimasto vuoto per qualche minuto, senza la traccia di Pierluigi Diaco, con un sottofondo musicale molto profondo.

Pierluigi Diaco lascia lo studio

Dopo aver intervista Memo Remigi, Pierluigi Diaco ha deciso di mandare il video della canzone dei Negramaro con Elisa, intitolata “Basta così“. Fino a questo momento nulla è apparso strano, ma alla fine del video invece di tornare in studio, il conduttore non si è visto. C’era solo lo studio vuoto e tantissimo silenzio.

Pierluigi Diaco è tornato davanti alla telecamera dopo un po’ di tempo, con una riflessione molto profonda. “Ho voluto regalarvi qualche attimo di silenzio perché quando si ascolta una canzone con un testo come questo c’è bisogno anche di sedimentare, è un testo incredibile con le voci di Giuliano Sangiorgi e Elisa” ha spiegato subito il conduttore.

“La musica può fare questo può lasciarci in silenzio e anche la televisione italiana avrebbe bisogno ogni tanto di silenzio, di sedimentare, di digerire, emozioni, parole, musica. Il silenzio – paradossalmente una cosa antitelevisiva – in questi tempi in cui tutti dicono, tutti parlano, tutti si esprimono, tutti fanno rumore, è la libertà. Non ci rimane che il silenzio per essere liberi. Basta rumore, basta parole, basta incompetenza” ha aggiunto Pierluigi Diaco, che ha dichiarato di aver sofferto di depressione, colpendo moltissimo tutti i telespettatori.