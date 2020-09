Eliana Michelazzo ha deciso di sfogarsi sui social dopo le critiche ricevute in merito alla sua positività al coronavirus

Anche Eliana Michelazzo è risultata positiva al Covid-19 al rientro dalle sue vacanze in Sardegna. A rendere nota la positività al coronavirus è stata lei stessa a mezzo social. Successivamente le sue condizioni si sono tuttavia aggravate, al punto che l’ex protagonista di Live – Non è la D’Urso ha deciso di recarsi in ospedale presa dal timore.

Su di lei si è successivamente scatenato l’inferno, tanto che poi la stessa Eliana ha voluto far chiarezza sulla questione.

Eliana Michelazzo: lo sfogo online

L’ex agente di Pamela Prati si è così sfogata amaramente su Instagram per via di alcuni rumors trapelati in rete in questi giorni. Dopo la sua corsa in ospedale a causa delle complicazioni di salute, i fan si sono attivati a seguito di alcune affermazioni della diretta interessata.

Nel dettaglio, Eliana Michelazzo ha raccontato di aver perso sangue dalla bocca e di aver avuto difficoltà a respirare.





A distanza di qualche giorno, la 41enne ha però ritenuto opportuno fare qualche chiarimento. Nello specifico, ha precisato di non essere stata in procinto di morire dissanguata: il sangue le era infatti uscito dalla bocca dopo aver tossito pesantemente.

Tuttavia, la paura e l’angoscia l’hanno allarmata facendola correre in ospedale. La donna ha anche smentito di essere stata portata via con l’ambulanza, ma le critiche nei suoi confronti non si sono fermate. Molti l’hanno infatti tacciata di aver esagerato con questa storia solo per ottenere visibilità, fingendo condizioni più gravi di quanto fossero in realtà.