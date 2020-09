Tiziano Ferro adotta un altro cane dopo la morte di Beau: “Era ferito”

A pochi giorni dalla scomparsa di Beau Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro cane, Jake.

Dopo la tragica e prematura scomparsa del suo cane, Beau, Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro amico a quattro zampe: si chiama Jake ed era amico di Beau.

Tiziano Ferro adotta un altro cane

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa del suo adorato amico a 4 zampe, Beau, ma Tiziano Ferro ha deciso di correre subito in canile e adottare un altro amico a quattro zampe.

“Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore”, ha scritto il cantante nella didascalia al video dell’incontro con il suo nuovo amico, e ha aggiunto: “Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”.

Il cantante ha affermato che lui e suo marito hanno deciso di adottare un altro cane per dare un senso alla tragica scomparsa di Beau, il loro doberman, morto il 27 agosto dopo un lungo intervento per cercare di salvarlo (il cucciolo era nato con due milze ed è morto per un’emorragia interna).

Nei giorni scorsi Tiziano Ferro ha pianto amare lacrime per la scomparsa di Beau e via social in tanti si erano stretti attorno al cantante e a suo marito, Victor Allen, con messaggi di solidarietà e affetto. Ora che Jake è entrato a far parte delle loro vite i due riusciranno a ritrovare la serenità, pur serbando sempre un tenero ricordo di Beau.