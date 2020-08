Il dramma di Tiziano Ferro: il cantante in lacrime per il suo amico a quattro zampe, ricoverato da giorni.

Tiziano Ferro ha postato un video sui social in cui lo si vede piangere per Beau, il cane che lui e suo marito hanno adottato negli scorsi mesi e che è stato ricoverato per un’emorragia interna.

Tiziano Ferro in lacrime

Tiziano Ferro sta attraverso un periodo difficile: il cane del cantante, il dobermann Beau, è ricoverato in condizioni gravissime a causa di un’emorragia interna dovuta al fatto che il cucciolo è nato con due milze. I veterinari hanno concesso al cantante e a suo marito di poterlo vedere per qualche minuto, e Ferro non è riuscito a trattenere le lacrime. “Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vederlo per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura.

Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati del trasfusione”, ha scritto il cantante via social, ricevendo i messaggi di solidarietà e affetto da parte di tantissimi fan.

Beau è stato adottato dal cantante e da suo marito ad aprile, e ha 8 anni. Ferro e Victor Allen lo considerano a tutti gli effetti un membro della loro famiglia, e infatti il cantante ha rivelato di aver trascorso notti insonni in attesa di sapere quali siano le condizioni del suo amico a quattro zampe. Il cantante e suo marito vivono a Los Angeles, e non hanno nascosto che in futuro vorrebbero allargare ulteriormente la loro famiglia con un bebè (“Se il destino vorrà”, ha detto il cantante a tal proposito).