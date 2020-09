Nicola Vivarelli in esterna con Valentina? L’indiscrezione

Nicola Vivarelli preferisce Valentina Autiero a Gemma Galgani? Le prime indiscrezioni emerse dalle registrazioni di Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne è in programma dal 7 settembre e già sono trapelate indiscrezioni riguardanti i protagonisti del dating show: a quanto pare tra Gemma e Nicola l’addio potrebbe essere definitivo, e il giovane ufficiale della marina continuerà la sua frequentazione con Valentina Autiero.

Nicola Vivarelli e Valentina in esterna?

Stando ai rumor in circolazione nella prima registrazione di Uomini e Donne Nicola Vivarelli e Gemma Galgani avrebbero avuto un acceso battibecco che li ha spinti a dirsi definitivamente addio. Il giovanissimo cavaliere inizierà pertanto a frequentare Valentina Autiero, che fin dalla scorsa edizione del programma ha detto di provare un debole per lui. Gemma inizierà a frequentare qualcun altro? Per quanto riguarda la dama torinese sembra che la più grande novità su di lei sia il lifting che si sarebbe fatta quest’estate (e che sarebbe stato anticipato con dei video postati dagli stessi canali ufficiali di Uomini e Donne).





All’inizio dell’estate lei e Nicola erano stati avvistati insieme per le strade di Roma, ma a quanto pare qualcosa tra i due sarebbe andato storto, e infatti per tutta l’estate non sono stati più avvistati insieme. In tanti sono curiosi di sapere se Gemma Galgani riuscirà a trovare l’amore a Uomini e Donne, dove la dama continua ad essere uno dei volti storici e di punta da ormai moltissimi anni.

La sua liaison con Nicola/Sirius era stata fortemente criticata dai fan e dal pubblico dello show, compresa l’opinionista e acerrima “rivale” di Gemma, Tina Cipollari.