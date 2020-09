Emilio Fede è preoccupato per il Cavaliere, ma a suo avviso non sarebbero stati i figli a contagiarlo.

Dopo che Silvio Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus Emilio Fede, storico amico del Cavaliere, ha espresso i suoi dubbi circa la possibilità che a contagiarlo siano stati i figli.

Berlusconi ha il Coronavirus: l’opinione di Fede

Secondo Emilio Fede sarebbe quantomeno improbabile che a contagiare Silvio Berlusconi siano stati i figli.

In queste ore si è anche sparsa la voce che Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus e ospite del Cavaliere appena qualche settimana fa, potrebbe averlo contagiato.

La voce è stata smentita dallo stesso Briatore, ma Emilio Fede non sembrerebbe del tutto convinto della sua versione: “Non so se sia stato Flavio, non sono nemmeno così amici. Improbabile il contagio dai figli: gli vogliono bene, saranno stati attenti”, ha affermato. Sui social del resto Berlusconi e Briatore avevano immortalato il loro incontro all’aria aperta, ma pur sempre senza mascherine e a distanza ravvicinata.

Emilio Fede ha anche dichiarato che Berlusconi lo avrebbe invitato nella sua villa con piscina in Sardegna quest’estate.

“Alla nostra età, lui un anziano e io un vecchio, ci ho pensato, ma poi gli ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?”, ha affermato l’ex direttore del tg 1. Al momento sembra che Berlusconi sia asintomatico – così come Briatore – e anche la sua fidanzata Marta Fascina è risultata positiva al Coronavirus.