Ilary Blasi ha condiviso sul suo profilo Instagram il video dello strano incontro tra il suo gatto Paola e un topolino entrato in casa

Avventura del tutto particolare per la famiglia Totti-Blasi. Nelle scorse ore proprio la popolare conduttrice romana ha postato nelle sue IG Stories un video che è diventato subito virale. Nella fattispecie, un topolino è entrato nella loro casa e il gatto dei Puponi ha cercato di mangiarselo!

Il piccolo ratto, intrufolatosi nel giardino di Ilary e Francesco, è dunque finito suo malgrado fra le grinfie del gatto Paola, diventato anche lui un “vip” sui social per via della sua insolita silhouette. La Blasi ha documentato l’incontro sul suo profilo ufficiale, dove si vede appunto la micia annusare il topolino e prenderlo tra le zampe. Se all’inizio sembra solo volerci giocare, all’improvviso, con uno vero scatto felino, lo prende però in bocca e lo porta in casa.

Vano il tentativo di chiudere la finestra, mentre risate e urla accolgono l’arrivo del nuovo ospite del tutto inatteso.

Per fortuna, ad ogni modo, c’è stato un lieto fine. L’ex padrona di casa del Grande Fratello Vip ha infatti rassicurato i fan, raccontando come è andata a finire.

Il gatto Paola non si è divorato il topolino, che vivo e vegeto alla fine è uscito da casa Totti. Ilary Blasi ha inoltre pubblicato la chat dove comunicava al marito Francesco che c’era un topo in casa. La reazione dell’ex capitano è stata a dir poco spontanea, suscitando i commenti ironici dei fan sullo strano quanto inaspettato incontro.