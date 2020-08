Sul settimanale “Gente” è uscita la foto che raffigura il lato B della figlia di Ilary Blasi che si è scatenata con un post su Instagram.

Ilary Blasi ha deciso di dire la sua sulla copertina pubblicata dal settimanale “Gente”. Un’immagine che ha creato un caso: raffigurata vi troviamo infatti la figlia tredicenne di Ilary Blasi, Chanel che trascorre una giornata spensierata al mare nella splendida Sabaudia con il padre Totti.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il lato B della ragazzina è stato volutamente messo in evidenza. Una foto che ha scatenato un mare di polemiche soprattutto per il fatto che la somiglianza fisica della figlia con la madre è stata misurata a partire proprio dalle sue forme.

Il polverone mediatico che si è scatenato ha fatto peraltro balzare l’hashtag Totti nelle tendenze su Instagram. Mamma Ilary però non l’ha presa tanto bene e si è subito scatenata su Instagram esprimendo tutto il suo disappunto.

Il giorno seguente è arrivata la replica della direttrice di Gente, che ha rilasciato un comunicato stampa.

Ilary Blasi, lo sfogo per la foto della figlia

“Ringrazio il direttore Monica Mosca, per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”.

Le parole di questa storia apparsa su Instagram hanno rapidamente fatto il giro dei social, e ben rappresentano il pensiero della Blasi dopo la diffusione di uno scatto che in casa Totti deve aver certamente suscitato non poco scalpore ed indignazione.

La replica di papà Totti

Anche papà Francesco Totti, non è stato meno duro di mamma Ilary esprimendo lo stesso pensiero di sgomento. Poco dopo la Blasi ha infatti postato su Instagram la medesima stories.

Le parole della direttrice di Gente

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”, ha scritto Monica Mosca in un comunicato stampa.

“Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”. Parole che hanno suscitato critiche da parte degli utenti, i quali hanno sottolineato che la dichiarazione della direttrice è mancante delle scuse rivolte a Totti ed Ilary.