Dopo Gemma Galgani Nicola ci prova con Valentina Autiero? I commenti della dama sui social sembrano togliere ogni dubbio.

Ferve sempre di più l’attesa per la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, al via da settembre. Stando a indiscrezioni riguardanti la prima registrazione Sirius (alias Nicola Vivarelli, corteggiatore di Gemma Galgani) avrebbe “tradito” la dama torinese scegliendo di uscire con la rivale Valentina Autiero.

Sirius e Valentina in esterna? La risposta

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un’indiscrezione riguardante la presunta esterna che Nicola Vivarelli avrebbe fatto con Valentina Autiero, l’altra dama al trono over di Uomini e Donne rispetto a Gemma Galgani (con cui invece il giovane cavaliere avrebbe avuto un acceso battibecco). A smentire l’indiscrezione riguardante l’esterna che avrebbero avuto Valentina e Nicola, ci avrebbe pensato la stessa dama via social.

La Autiero avrebbe commentato alcuni post riguardanti la notizia sfogandosi per le falsità in circolazione: “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque”, ha scritto la dama, e ancora:“Dovreste parlare su argomenti veri, invece non sapete nulla o meglio credete a tutto.”



Dunque le notizie riguardanti una sua esterna con Nicola Vivarelli non sono vere? Sui social, dopo che la notizia ha iniziato a circolare, c’è anche chi ha accusato i due di cercare “popolarità” sfruttando il trono over. In realtà Valentina aveva espresso il suo interesse per Nicola già nella precedente edizione del programma, mentre lui aveva continuato a insistere nel voler corteggiare Gemma Galgani (con la quale avrebbe litigato nella prima puntata della nuova edizione del dating show).