Pochi giorni fa Aurora Ramazzotti era finita al centro delle polemiche mediatiche insieme alla popolare madre Michelle Hunziker. Molti ricorderanno infatti come le due si siano lanciate all’avventura nella meravigliosa Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento. Ma a quanto pare non sapevano che al momento il sito è chiuso al pubblico.

La soubrette svizzera e la figlia d’arte avevano fatto diverse foto postandole poi su Instagram e dando così vita a un gran polverone generale.

A seguito di questa parentesi, che potrebbe comportare loro anche una sanzione, l’influencer ha ridestato l’attenzione dei follower per via di un altro avvenimento.

Aurora Ramazzotti si è fatta male

Poche ore fa, a mezzo delle sue IG Stories, Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti dove ha mostrato delle escoriazioni sulle braccia. La primogenita di Michelle ed Eros ha così spiegato ai suoi follower che quelli erano “i resti della rubrichetta di sabato, solo per voi”. In buona sostanza, pare che la frizzante speaker radiofonica non si risparmi quando si tratta di dare consigli ai suoi seguaci.

Dando il meglio di sé, si è però fatta del male da sola!