Michelle Hunziker rischia la denuncia per la foto alla Scala dei Turchi? La Capitaneria di Porto starebbe indagando.

Michelle Hunziker è finita nell’occhio del ciclone per una foto in posa sulla Scala dei Turchi. Sulla vicenda starebbe indagando la Capitaneria di Porto di Agrigento visto che la zona è posta sotto sequestro. La showgirl, che si è scusata via social, rischia una denuncia.

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker è stata travolta da una valanga di critiche per un selfie da lei postato in compagnia di sua figlia Aurora. Nella foto le due sono ritratte nella splendida cornice della Scala dei Turchi, ma la zona è stata posta sotto sequestro per preservare il paesaggio e per pericolo di frane. Inizialmente la showgirl svizzera ha affermato che lei e Aurora si trovavano “fuori dalla recinzione” della zona protetta, e a seguire – dopo la bufera – si è scusata affermando che in totale buona fede sarebbero state condotto lì da una persona del posto.

La Capitaneria di Porto starebbe indagando sulla vicenda e sembra che la conduttrice potrebbe rischiare una denuncia per l’illecito da lei commesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 23 Ago 2020 alle ore 4:12 PDT





Lo stesso tipo di critiche che sono state rivolte alla showgirl (e che facevano presente il fatto che l’intera area fosse posta sotto sequestro) sono state rivolte anche alla figlia Aurora, che per il momento non ha replicato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per il momento si attendono gli esiti delle indagini e non è chiaro se esse avranno ripercussioni per la showgirl svizzera.