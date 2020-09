Elettra Lamborghini non bada a spese per l’addio al nubilato

L'addio al nubilato di Elettra Lamborghini non delude le aspettative tra kit da festa e gadget coordinati

Tutto è pronto per il giorno del matrimonio di Elettra Lamborghini e Dj Afrojack, e come ogni sposa che si rispetti l’ereditiera ha deciso di non farsi mancare neanche un addio al nubilato coi fiocchi, in compagnia di tutte le sue migliori amiche.

Elettra Lamborghini: l’addio al nubilato

Un’auto multi posto si è recata a prendere Elettra Lamborghini e le sue amiche: al suo interno erano presenti cuscini rosa shocking per farle stare più comode durante il viaggio (tutti con la scritta Elettra, “Bride to be”) e kit personalizzati contenenti mascherine, igienizzanti per le mani ed altri oggetti. L’ereditiera più felice che mai si gode i suo ultimi giorni da “fidanzata” e con le amiche festeggia in libertà, per il momento – ancora – lontana dal promesso sposo, Dj Afrojack.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🐆 (@_elettraeilrestoscompare_) in data: 4 Set 2020 alle ore 6:06 PDT







I due stanno insieme da circa un anno e a natale 2019 lui le ha fatto la romantica proposta facendole trovare un prezioso anello di fidanzamento sotto l’albero.

Elettra Lamborghini avrebbe scelto per le sue nozze una romantica location sul lago di Garda, e ad aiutarla nei preparativi sarebbe stato nientemeno che il wedding planner delle star Enzo Miccio.

In tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli della cerimonia (e in particolare dell’abito della sposa). L’ereditiera ha fatto sapere che alle sue nozze tutti gli ospiti dovranno sottoporsi a test sierologico e tampone, così da scongiurare il pericolo di eventuali contagi durante la cerimonia.