Elettra Lamborghini ha deciso di imporre il tampone agli ospiti del suo matrimonio e ha accusato alcuni vip di scarsa attenzione.

Tutto è pronto per il sontuoso matrimonio di Elettra Lamborghini, ma l’ereditiera ha fatto sapere di non essere tranquilla all’idea che il suo matrimonio si trasformi in un nuovo focolaio. Per questo motivo lei e Afrojack avrebbero preso un’importante decisione.

Elettra Lambroghini: gli invitati e il tampone

Elettra Lamborghini ha rivelato che gli ospiti del suo matrimonio dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone per il Coronavirus, almeno 3 giorni prima dell’evento. Vista la situazione dei contagi in aumento l’ereditiera ha cancellato molti dei suoi live in giro per l’Italia e ha assicurato che cercherà in tutti i modi di far sì che la situazione al giorno delle nozze sia sicura.

Elettra Lamborghini sarebbe anche sicura che alcune celebrità abbiano contratto la malattia ma continuino a viaggiare indisturbate, senza paura di contagiare gli altri a loro vicini e incuranti delle ripercussioni che potrebbero provocare: “Io non ho più parole… di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c’è mia nonna…”, ha dichiarato l’ereditiera.



Le nozze si terranno il 6 settembre e sembra che ormai tutto sia pronto per il grande giorno dell’ereditiera: l’abito scelto col suo fidato consigliere Enzo Miccio, i preziosi anelli acquistati nell’esclusiva gioielleria in via Montenapoleone a Milano e infine le testimoni di nozze (le sorelle Lucrezia e Flaminia e infine la migliore amica, Simona). Il matrimonio verrà celebrato in un lussuoso villa sul lago di Como, anche se sembra che il papà di Elettra Lamborghini non fosse felicissimo della decisione (avrebbe preferito la sua natale Bologna, ma l’ereditiera avrebbe fatto tutto di testa propria).