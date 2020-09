È stata messa in vendita la spettacolare villa di Alberto Sordi in Toscana: il costo della magione è da capogiro

Vera icona del cinema nostrano, attore amatissimo e indimenticato, nella sua lunga carriera Alberto Sordi ha regalato moltissime emozioni e tante risate. Con la sua comicità unica e i tanti personaggi surreali ma allo stesso tempo veritieri, l’artista è tuttavia sempre stato molto riservato in merito al suo privato.

Tanti sono gli amori attribuitigli, ma una sola la relazione certa, ossia quella con l'attrice Andreina Pagnani, di 15 anni più grande di lui.





Venuto a mancare nel 2003 a 82 anni, Alberto Sordi continua a fare divertire il pubblico con i suoi film.

Da sempre cittadino di Roma, l’attore aveva però anche una meravigliosa villa in Toscana, per la precisione a Castiglioncello, nella Maremma livornese. Si tratta di una vera e propria reggia dove lui passava le sue vacanze estive e che adesso è stata messa in vendita. La cifra richiesta è davvero astronomica, per oltre mille metri quadri interni e quattromila esterni.

Alberto Sordi: villa in vendita

La splendida magione vanta anche una piscina e l’accesso privato alla spiaggia. Una casa dunque spettacolare, che prima di lui era stata di proprietà di Vittorio Corcos, noto ritrattista livornese del XIX secolo. L’abitazione, conosciuta come Villa Corcos-Sordi, contiene di fatto due affreschi che rappresentano i suoi due noti proprietari. La cifra richiesta, apparsa sulla pagina online di una nota agenzia tedesca di compravendita di immobili di lusso, pare aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro.

Chi sarà il prossimo fortunato proprietario della casa a 4 livelli, con dieci camere da letto, altrettanti bagni e due suggestive terrazze panoramiche?