Beatrice Valli vittima di un furto: il racconto dell’influencer

Il racconto di Beatrice Valli, che ha subito un furto a Venezia.

Beatrice Valli finisce spesso al centro delle polemiche, ma questa volta è stata vittima di un furto. Le dichiarazioni dell’influencer hanno spesso scatenato le donne, che si sono sentite attaccate e offese. In modo particolare la Valli ha sottolineato che chi non ha dei figli non può capire veramente cosa sia la stanchezza.

Di fronte a queste parole gli utenti si sono scatenati con commenti di ogni genere. Questa volta l’influencer ha deciso di parlare del furto subito.

Beatrice Valli vittima di furto

Beatrice Valli, sempre molto attiva sui social network e sempre in forma smagliante, ha raccontato nelle sue storie Instagram un brutto episodio che l’ha vista protagonista. La donna è rimasta vittima di furto, mentre si trovava a Venezia per il Festival del Cinema insieme a Marco Fantini.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che sono rimasti vittime di un furto clamoroso e con le sue parole ha fatto capire che il danno economico è stato notevole. Beatrice ha spiegato di essere molto arrabbiata, ma nonostante questo ha cercato di scherzare sull’episodio e di non perdere il sorriso.

L’influencer ha puntato l’attenzione su Fantini, che ha preso un altro abito di fortuna e di conseguenza non poteva essere impeccabile come avrebbe dovuto. La donna ha preso un po’ in giro il suo compagno, ironizzando e spiegando che potrebbe anche presentarsi in intimo. Sicuramente è stata una brutta esperienza, ma i due hanno cercato di prenderla meglio che potevano. Beatrice Valli viene spesso criticata per le sue frasi e i suoi comportamenti, ma in questo caso ha la solidarietà dei suoi fan.