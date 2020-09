Nina Moric ha rivelato sui social che il figlio Carlos ha deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona: la reazione della showgirl

È stata la stessa Nina Moric a rivelare come il figlio Carlos, raggiunta la maggiore età, abbia deciso di vivere insieme al padre Fabrizio Corona. Su Instagram la bellissima modella croata ha infatti spiegato che l’adolescente ha scelto di stare con l’ex fotografo e non con lei.

“Probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”, ha commentato con amarezza la donna, tornado a parlare della situazione creatasi e dedicando un lungo e commosso messaggio al figlio.

Da una parte, dunque, Nina ha manifestato la propria contentezza per la felicità di Carlos.

Dall’altro, ad ogni modo, lo ha voluto mettere in guardia in riferimento all’ex marito. La Moric ha anche espresso molta nostalgia per il fatto di non averlo più vicino ogni giorno.

Pochi mesi fa si vociferava di un possibile ritorno di fiamma tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

In realtà, i due ex coniugi sempre super paparazzati sono tornati ad avere un rapporto gioviale proprio per la serenità dell’amato figlio.