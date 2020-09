Valeria Marini, le vacanze all’insegna della sensualità: le foto

Valeria Marini ha trascorso le vacanze tra la Sardegna e la Calabria, e sui social ha fatto il pieno di like con le sue foto osé.

Valeria Marini ha trascorso le vacanze del 2020 all’insegna del relax e della sensualità, dalla Calabria alla Sardegna. La showgirl stellare non si è fatta mancare nulla: dalle gite in barca ai tramonti in spiaggia, e sui social le sue foto in bikini hanno fatto il pieno di like.

Valeria Marini: le vacanze

Valeria Marini ha trascorso le vacanze in alcune delle mete più esclusive d’Italia, e sui social non ha mancato di farlo sapere ai suoi fan postando alcuni scatti bollenti delle sue pose “vacanziere”, in bikini (e in certi casi tacchi a spillo).

Si vocifera che la showgirl abbia recentemente messo fine alla sua storia con Gianluigi Martino, il fidanzato a cui si era legata a inizio anno e con cui ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus. La showgirl non ha svelato i motivi che avrebbero portato alla loro rottura né ha confermato o smentito la notizia. Sui social i fan sono in attesa di saperne di più, e in tanti si domandano se Valeria Marini prima o poi troverà la persona giusta.





Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip la stessa showgirl ha confessato che avrebbe voluto presto un figlio, e che pur di averlo sarebbe stata disposta anche ad adottarlo o ad averlo come madre single. Per il momento né il bebè né un suo annuncio di fidanzamento sono giunti, ma sui social in tanti continuano a corteggiare la showgirl e a farle i complimenti per la sua bellezza.

Valeria Marini troverà mai l’anima gemella?