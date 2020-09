Elettra Lamborghini, il matrimonio: “Ho cambiato idea”

Elettra Lamborghini sbotta con i fan a proposito delle nozze: lo sfogo dell'ereditiera.

Il tempo che divide Elettra Lamborghini dall’altare è ormai agli sgoccioli, e via social l’ereditiera non ha mancato di raccontare ai fan i frenetici preparativi prima del grande giorno.

Elettra Lamborghini, stress da matrimonio

Per una sposa organizzare un matrimonio può essere piuttosto stressante, e ne sa qualcosa Elettra Lamborghini che con ironia ha raccontato via social di essere “sotto stress” per “l’amdaradan” dovuto agli ultimi, frenetici, preparativi.

“Non lo voglio più fare”, ha scherzato l’ereditiera a proposito delle nozze, che da che dovevano svolgersi il 6 settembre sono state rimandate al 26. “Per fortuna che ci si sposa una volta sola nella propria vita perché, non dormo più la notte! Basta, non vedo l’ora che finisca questo incubo!”, ha scherzato Elettra con i fan.



Per quanto riguarda i preparativi del grande giorno l’ereditiera si è fatta assistere in tutte le sue scelte dal wedding planner delle star Enzo Miccio, che l’ha consigliata sia sulle location sia sugli abiti. Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini è partita per il suo addio al nubilato (durato per ben 3 giorni) in compagnia degli amici più cari, e ha assicurato che tutti loro (così come gli ospiti del matrimonio) si sottoporranno al tampone e al test sierologico almeno 3 giorni prima dell’evento.

A causa dell’emergenza Coronavirus l’ereditiera e il fidanzato hanno dovuto rinviare le nozze e di recente Elettra Lamborghini ha anche annullato il suo tour di concerti per evitare assembramenti incontrollati. I fan sui social sono impazienti di conoscere tutti i dettagli riguardanti le nozze della loro beniamina.