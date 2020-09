Temptation Island, fiocco rosa per Emanuele e Debora

Debora Onorato ed Emanuele Cirilli sono diventati genitori: l'entusiasmante annuncio.

Debora Onorato e Emanuele Cirilli hanno realizzato il loro sogno: i due sono diventati genitori della piccola Melissa, nata a circa 6 anni dalla loro avventura a Temptation island.

Debora ed Emanuele genitori: l’annuncio

Con enorme gioia Debora Onorato ha dato il benvenuto via social alla sua piccola, Melissa, nata il 7 settembre 2020.

Nel suo messaggio l’ex volto di Temptation Island ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri.

Mamma e piccola stanno bene e presto potranno lasciare insieme l’ospedale. Debora Onorato ha raccontato via social tutto lo sviluppo della sua gravidanza, vissuta in larga parte durante il lock down per l’emergenza Coronavirus.

Oggi la giovane mamma è finalmente serena e ha potuto con entusiasmo abbracciare la sua piccola.





Lei ed Emanuele Cirilli sono entrati a far parte del cast di Temptation Island nel 2014, e all’epoca decisero di lasciare insieme il programma.

Durante la loro partecipazione allo show Debora Onorato strinse un particolare feeling con quello che poi sarebbe diventato il fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante. Oggi la storia tra i due è naufragata nonostante insieme siano diventati una delle coppie più famose dello show business.

Debora Onorato e Emanuele intanto hanno consacrato il loro sogno d’amore, e chissà se in futuro i due decideranno di convolare a nozze.

Sui social, intanto, moltissimi fan, amici e colleghi della coppia hanno fatto loro gli auguri per l’arrivo della piccola Melissa.