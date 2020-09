Diletta Leotta manda in tilt i fan dei social in tenuta sportiva: le curve della conduttrice sono da capogiro.

Diletta Leotta è una grande amante dello sport, e infatti per tutta l’estate non ha mancato di mostrarsi mentre era intenta a praticare corse ed escursioni. Per l’occasione la conduttrice ha sfoggiato sempre delle aderenti tutine e con le sue curve vertiginose ha mandato in tilt i fan.

Diletta Leotta sportiva: le foto

Dai body striminziti ai completi da trekking ultra-fascianti, Diletta Leotta ha conquistato i fan dei social mostrando il suo fisico da urlo e le sue curve a dir poco mozzafiato. L’estate 2020 per la conduttrice è stata all’insegna dello sport, e del resto già col fidanzato Daniele Scardina nel pieno dell’emergenza Coronavirus, si era mostrata mentre era intenta a praticare esercizio sul balcone di casa (in quel caso con un sensuale bikini).

Recentemente si è vociferato che la bella conduttrice potesse avere in atto una liaison segreta con il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, con cui è testimonial di un noto marchio sportivo.

Oggi a quanto pare dopo la fine della relazione col pugile Diletta Leotta sarebbe single, e in tanti si chiedono quale sarà il prossimo nuovo amore della conduttrice.

Fino al 2018 la Leotta è stata legata al manager Sky Matteo Mammì, con cui si vociferava che presto avrebbe avuto un figlio o sarebbe convolata a nozze. A quanto pare per il momento la conduttrice preferirebbe godersi la vita da single in attesa di trovare la persona giusta.