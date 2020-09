Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono state oggetto di pesanti critiche per via di alcuni comportamenti che non rispettano le norme anti-Covid

Al tempo del Covid, moltissimi comportamenti che prima erano giudicati normali sono finiti per diventare quasi dei reati. Lo sanno bene Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, che nelle scorse ore si sono viste subissare di critiche per via di un gesto pesantemente osteggiato da diversi utenti del web.

Ma cosa è successo nello specifico alle due ex concorrenti del Grande Fratello Vip?

Di Benedetto-Salemi sotto accusa

Le due amiche hanno passato insieme alcuni giorni per questioni di lavoro. Tra un impegno e l’altro si sono però anche concesse qualche attimo di svago, che hanno ovviamente condiviso online coi loro fan. Nel corso di un tragitto in auto, Giulia stava dunque mangiando un biscotto che ha poi passato alla sua amica.

Proprio tale gesto è stato sottolineato da molti utenti, prima su tutti l’opinionista Deianira Marzano.

La popolare influencer ha infatti registrato delle IG Stories dove ha affermato che nella particolare situazione che stiamo vivendo, questo tipo di comportamenti non è purtroppo accettabile.

Da pochi giorni hanno infatti iniziato a riaprire le scuole, quindi tutti siamo costretti a tornare a più rigide regole per contenere i contagi da coronavirus. Ad ogni modo, in difesa di Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono intervenuti parecchi fan, precisando come entrambe le ex gieffine abbiano effettuato il tampone e siano risultate negative.