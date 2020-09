A causa dell'emergenza Coronavirus il GF Vip 2020 chiude le porte: la conferenza stampa sarà annullata.

L’emergenza Coronavirus continua a stravolgere e a costringere a immani cambiamenti molti dei programmi televisivi più seguiti. Tra questi ovviamente vi è anche il Grande Fratello Vip, che quest’anno non sarà aperto da nessuna conferenza stampa.

Coronavirus: Gf Vip chiuso al pubblico

Nessun ospite dall’esterno e nessuna conferenza stampa: queste le regole per garantire che alla quinta edizione del GF Vip non ci siano contagi. L’annuale conferenza stampa d’apertura dello show, dunque, per quest’anno non si farà. Gli ospiti e i familiari che fino agli anni passati hanno potuto entrare sporadicamente nella casa più spiata d’Italia per salutare uno dei concorrenti all’interno, questa volta sono da escludersi aprioristicamente.





I concorrenti prima di entrare nella casa dovranno necessariamente essere sottoposti al tampone per il Coronavirus (misura introdotta del resto per tutti i volti del piccolo schermo, compresi i concorrenti di Ballando con le Stelle) e dovranno restare in isolamento per un tempo prestabilito prima di fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia.

I volti che caratterizzano questa nuova edizione dello show sono:

Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Matilde Brandi, Dayane Mello, Myriam Catania, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, e Fulvio Abbate.