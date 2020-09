Il dramma di Lapo Elkann: “A 13 anni hanno abusato di me più volte”

Lapo Elkann ha rivelato al salotto Silvia Toffanin i gravi abusi di cui è stato vittima quando era soltanto un bambino.

Lapo Elkann ha confessato al salotto di Silvia Toffanin gli abusi che avrebbe subito da bambino, in collegio, e per cui in seguito sarebbe diventato dipendente da sostanze.

Lapo Elkann: la confessione sugli abusi

Già in passato Lapo Elkann aveva confessato di aver subito abusi quando aveva solamente 13 anni e questa volta nel salotto di Silvia Toffanin il rampollo di casa Agnelli ha ripercorso il suo dramma, e ha affermato: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa…”, ha dichiarato l’imprenditore, che negli anni passati è più volte balzato alle cronache per i suoi problemi d’alcol e di droga.





Nel 2016 Elkann è finito della bufera mediatica per aver addirittura “finto” il proprio rapimento, così da chiedere un riscatto alla famiglia con cui continuare a finanziare un festino a base di alcol e droghe. Il rampollo di casa Agnelli un anno fa è stato vittima di un grave incidente d’auto e per mesi ha dovuto seguire pedissequamente un piano di riabilitazione per poter tornare a camminare.

A seguito degli abusi e del grave incidente subito, Elkann ha capito di volersi mettere a disposizione dei più bisognosi e per questo ha fondato una onlus benefica. “E’ importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”, ha dichiarato Elkann a proposito dei problemi avuti durante la sua infanzia.