Miriam Leone ha cambiato look e ha fatto il pieno di like con un sensuale scatto via social.

Miriam Leone ha sedotto ancora una volta i fan dei social, questa volta mostrando loro il suo nuovo look. L’attrice – che già in passato aveva tinto i capelli biondo platino e castano scuro – questa volta ha optato per un biondo dorato.

Miriam Leone, il cambio look

Uno scatto di Miriam Leone ha fatto il pieno di like sui social: l’ex Miss si è mostrata con i capelli leggermente più chiari rispetto al solito e di un intenso biondo dorato (non più il rosso acceso con cui tutti sono abituati a vederla). Il make uo da lei scelto è leggero, anch’esso sui toni dell’oro, e un rossetto rosa intenso sulle labbra.

In tanti non hanno potuto fare a meno di farle notare, come sempre, la sua straordinaria bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 7 Set 2020 alle ore 11:13 PDT





Oggi l’attrice sarebbe legata a un musicista di nome Paolo Cerullo, ma come sempre ha preferito mantenere top secret la sua vita privata. In passato Miriam Leone è stata a lungo legata a Boosta, alias Davide Dileo, fondatore dei Subsonica. La storia tra i due è finita dopo diversi anni e l’attrice non ha nascosto la sua sofferenza: “Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l’amore. L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte.

Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere.”