Silvia Provvedi ha ricevuto una sorpresa completamente inaspettata dal compagno Giorgio De Stefano.

Silvia Provvedi ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte di Giorgio De Stefano, padre di sua figlia Nicole. L’uomo è stato arrestato a giugno, con l’accusa di essere il capo di un clan insieme al fratello. Giorgio è figlio di un boss e, secondo gli inquirenti, ha un ruolo molto attivo.

La cantante ha sempre mantenuto un certo riserbo su questa questione e ha preferito rimanere in silenzio, pensando solo alla sua bambina.

La sorpresa per Silvia Provvedi

Silvia Provvedi non ha mai smesso di aspettare il suo Giorgio e non ha mai negato di essere molto innamorata, pur aspettando che la giustizia faccia il suo corso. La ragazza, però, è stata sorpresa in modo molto piacevole grazie al regalo che Giorgio ha voluto farle per il loro secondo anniversario.

L’uomo è riuscito a farle recapitare un bellissimo mazzo di rose rosse, con un biglietto molto romantico. De Stefano ha scelto alcune frasi della canzone “Meraviglioso amore mio” di Arisa e ha aggiunto una frase scritta di suo pugno.





“Grazie di esistere, buon anniversario amore mio.

Tuo Giorgio” sono le parole scritte dal compagno di Silvia Provvedi. La cantante de Le Donatella è rimasta molto colpita da questo suo gesto inaspettato ed è apparsa molto orgogliosa e soddisfatta di questa sorpresa. La donna sta momentaneamente crescendo sua figlia da sola, ma è pronta a riaccogliere il suo compagno. Intanto, a darle un grande aiuto, c’è sempre la sua inseparabile sorella Giulia, che è una zia davvero meravigliosa e sempre presente per la piccola Nicole.