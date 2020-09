A pochissimi giorni dal matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini ha destato preoccupazione nei fan pubblicando delle foto in clinica con la flebo

Elettra Lamborghini è solita condividere ogni sua emozione e sensazione con i fan, anche quelle più tristi e malinconiche. Al momento la popolare ereditiera ha di fatto scatenato un nuovo fermento sul web, non solo per via delle imminenti nozze con il DJ olandese Afrojack.

Poco fa Elettra si è infatti mostrata sui social mentre si trovava in una clinica ospedaliera con un lavaggio al braccio. Cosa sta dunque succedendo alla performer emiliana a pochi giorni dal matrimonio?

Visualizza questo post su Instagram Donzelletta che vien dalla campagna… 🌿🌳 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 16 Set 2020 alle ore 10:16 PDT

Elettra Lamborghini in clinica

Come detto, mancano davvero pochissimi giorni a quelle che si preannunciano come le più pompose nozze del 2020. Stiamo chiaramente parlando di quelle tra Elettra Lamborghini e Afrojack, che si svolgeranno sul lago di Como con uno stuolo di invitati Vip. Tra massima sicurezza e tamponi per tutti, l’attesa per l’evento è davvero altissima. Nel mentre, ad ogni modo, la novella sposa ha però fatto preoccupare i suoi follower con i nuovi contenuti pubblicati sul suo canale Instagram ufficiale.

A giudicare dall’espressione piuttosto serena, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Tuttavia molti vorrebbero sapere dalla loro beniamina cosa sia successo nello specifico, non ricevendo per ora nessuna risposta. Non resta dunque che attendere probabilmente il ritorno a casa della cantante per capire l’accaduto.