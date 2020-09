Elettra Lamborghini, la domanda sui suoceri: “Ci vai d’accordo?”

Elettra Lamborghini ha svelato ai fan quali sarebbero i suoi rapporti con i suoi futuri suoceri.

Manca sempre meno al matrimonio di Elettra Lamborghini e sui social l’ereditiera ha rivelato ai fan quali sarebbero i suoi rapporti con i genitori del fidanzato e promesso sposo Dj Afrojack, ovvero i suoi futuri suoceri.

Elettra Lamborghini: la confessione sui suoceri

Manca sempre meno al gran giorno di Elettra Lamborghini, e sui social l’ereditiera si è divertita a rispondere alle domande dei fan riguardanti nozze e vita privata. Uno di loro ha chiesto all’ereditiera quale fosse il suo rapporto con la famiglia del futuro sposo, Dj Afrojack, e lei ha risposto senza indugio: “Devo dire che sono molto fortunata perché sono tutti delle persone adorabili”, ha scritto.



A quanto pare lei e il dj olandese convoleranno a nozze a fine settembre con un’attesissima cerimonia in pompa magna, che dovrebbe tenersi in una villa sul lago di Garda. Per i preparativi per le nozze Elettra si è fatta assistere da Enzo Miccio, che l’ha guidata durante la scelta di abito e location per il grande giorno.

Lei e dj Adrojack – che hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus – hanno ultimato gli ultimi dettagli e preparativi, e sui social l’ereditiera ha lasciato intendere di essere più innamorata che mai del fidanzato, a cui ha dedicato messaggi affettuosi e tenere dediche via social.

I fan della coppia sono impazienti di sapere anche quali sanno gli ospiti vip che prenderanno parte al fatidico giorno delle nozze, e che Elettra ha fatto sapere che verranno sottoposti obbligatoriamente al tampone per evitare il pericolo di contagi.