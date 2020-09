Sbaglia numero e chiama Eros Ramazzotti: la reazione

Il racconto incredibile di una fan di Eros Ramazzotti: sbagliando numero ha finito per conoscere proprio il suo idolo.

Una ragazza ha raccontato al Trio Medusa di aver sbagliato numero di telefono e di essersi ritrovata casualmente a inviare messaggi a Eros Ramazzotti, che l’avrebbe invitata nel suo studio.

Sbaglia numero e risponde Eros Ramazzotti

Una ragazza di nome Valeria è stata protagonista di un’incredibile fatalità: convinta di contattare un suo collega si è ritrovata a inviare messaggi a uno sconosciuto, che l’avrebbe avvisata immediatamente dell’errore commesso.

Non si sarebbe trattato però di uno sconosciuto qualsiasi, bensì di Eros Ramazzotti. La ragazza sarebbe rimasta ovviamente incredula difronte all’episodio e quindi lui, per convincerla della sua identità, l’avrebbe invitata nel suo studio. Lì la ragazza avrebbe incontrato persino Jovanotti e il produttore di Max Pezzali. Valeria ha invitato Il Trio Medusa, altrettanto incredulo per la storia, a telefonare ad Eros Ramazzotti per avere conferma di quanto da lei raccontato.





La storia della giovane ha davvero dell’incredibile, ma del resto che Eros abbia un ottimo rapporto con i suoi fan è cosa nota. Il cantante, tornato single dopo la fine del suo secondo matrimonio (con Marica Pellegrinelli) ha deciso di trascorrere quest’anno dedicandosi completamente ai propri figli (Aurora, la prima figlia avuta da Michelle Hunziker, Gabrio Tullio e Raffaella Maria).

Sui social il cantante – così come molto amici e colleghi del mondo dello spettacolo – ha scritto numerosi messaggi inerenti l’emergenza Coronavirus, e ha partecipato ad appelli e donazioni (specialmente legati ai lavoratori dello spettacolo, molti dei quali rimasti senza lavoro proprio a causa della pandemia in corso).