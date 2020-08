Eros Ramazzotti ha scritto una dedica commovente per sua figlia, la piccola Raffaella Maria, in occasione del suo compleanno.

Eros Ramazzotti, la dedica alla figlia

La piccola Raffaella Maria è nata nel 2011 dall’amore tra Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli, con cui il rapporto è finito pacificamente durante l’estate del 2019.

Oggi il celebre cantante è estremamente legato alla figlia (così come agli altri due, Aurora Ramazzotti e Gabrio Tullio). Sui social, in occasione del nono compleanno di Raffaella Maria, Eros Ramazzotti ha scritto una lunga e tenera dedica per la figlia in cui ha fatto riferimento anche al difficile periodo dovuto all’emergenza Coronavirus. “La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza.

Auguri Raffa, amore mio”, ha scritto il cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 2 Ago 2020 alle ore 2:05 PDT







La piccola Raffaella Maria è nata nel 2011, mentre il piccolo Gabrio Tullio nel 2015.

Oggi i due bambini sono rimasti a vivere con la madre, la modella Marica Pellegrinelli, ma Eros è un papà molto presente: dopo la separazione il cantante si è concesso una vacanza alle Maldive in compagnia di tutti e tre i suoi figli, e ha rivelato che per il momento preferirebbe dedicarsi completamente a loro (nonostante i rumor sui suoi presunti flirt siano sempre più insistenti e numerosi).