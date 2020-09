Elisabetta Canalis si è accaparrata una nuova valanga di like per il suo ultimo scatto dove appare senza costume in piscina

Elisabetta Canalis sa bene come lasciare tutti di stucco. Lo ha fatto per l’ennesima volta con un post davvero da urlo su Instagram, dove è apparsa letteralmente senza veli mentre fa il bagno in piscina. In vacanza a Palm Mountain in California, anche la didascalia che accompagna la foto dell’ex Velina è sicuramente eloquente.

L’attrice ha infatti scritto: “Freedom”, che significa libertà, sfoggiando in questo modo il suo fisico perfetto, scolpito da ore e ore di duro allenamento.

Elisabetta Canalis totalmente libera

Inutile precisare quanti siano stati i commenti entusiasti per questa nuova foto della showgirl sarda. Sul suo profilo social si è infatti palesata una vera e propria valanga di messaggi di apprezzamento da parte dei fan. Nel giro di poche ore, l’immagine in questione ha incassato oltre 170mila “mi piace”, rivelando ancora una volta l’incredibile ammirazione della Canalis da parte dei suoi tantissimi follower.

Visualizza questo post su Instagram Freedom Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 19 Set 2020 alle ore 8:51 PDT

Dopo le vacanze estive passate nella sua amata Sardegna, l’ex fidanzata di George Clooney è dunque tornata in America, dove si è trasferita ormai diversi anni fa. Tra dolci coccole al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis non dimentica però assolutamente il suo lato femminile.

Moltissimi sono infatti gli scatti che la ritraggono nella sua estrema avvenenza, sempre seguiti da uno stuolo di like.