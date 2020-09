Tommaso Zorzi è stato fatto uscire di nuovo dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 per via della febbre alta: la preoccupazione di fan e coinquilini

Per Tommaso Zorzi sembra un vero e proprio incubo a occhi aperti. Il novello gieffino è stato infatti colpito di nuovo dalla febbre dopo l’episodio della scorsa settimana che lo aveva costretto a lasciare la Casa. In quell’occasione, recuperato con un’ambulanza a sirene spiegate, il rampollo milanese era stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, volti soprattutto ad accertare che non avesse sintomi da Covid-19.

Tommaso Zorzi ha ancora la febbre

Ecco dunque che Tommaso ha avuto ancora la temperatura alta e per questo è stato fatto di nuovo uscire dalla magione di Cinecittà. A raccontarlo su Twitter sono stati i sempre super attenti telespettatori del reality show, in onda su Mediaset Extra costantemente live. Nello specifico, Zorzi ha lamentato i sintomi dell’influenza nella serata di domenica 20 settembre, così gli autori sono rientrati in Casa per misurargli la temperatura.

Con 39 di febbre si spera dunque che il popolare influencer possa risolvere i suoi problemi di salute presto e senza altri intoppi.

Al momento, in ogni caso, il 25enne si trova fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, in un luogo sicuro e sotto controllo medico. Pare ad ogni modo che le condizioni dell’artista non siano collegate all’emergenza coronavirus, anche perché qualche sera fa era stata la stessa produzione a rassicurare il pubblico.

Il problema del ragazzo sarebbe infatti da ricondurre a una sinusite. Inoltre sappiamo bene come tutti i Vip si siano sottoposti a ripetuti tamponi prima di entrare in gioco.