Emma è tornata a stupire i fan con un nuovo scatto social dove è apparsa irriconoscibile: l'inedita versione della cantante salentina

Emma Marrone è tornata a lasciare senza parole i suoi innumerevoli fan con una particolarissima IG Stories. La cantante salentina sta vivendo un momento particolarmente fortunato, tra l’uscita del nuovo singolo Latina e l’approdo a X Factor nelle vesti di giudice.

Sempre molto attiva anche sui social, l’ex protagonista di Amici è dunque apparsa letteralmente irriconoscibile, suscitando l’incredulità di tutti nonché anche un certo grado di allegria.

Emma Marrone irriconoscibile

Sempre pronta mettersi in gioco per regalare sorrisi e sorprese ai suoi amatissimi follower, Emma condivide spesso immagini e video dal tono originale e divertente. Poco fa, come detto, ha di fatto lasciato nuovamente tutti senza parole con una nuova foto nelle sue Stories su Instagram. Nel selfie in questione, l’interprete di “Io sono bella” si è mostrata dunque con il viso coperto da una maschera di bellezza. A corredo dello scatto ha però poi applicato un particolare filtro fotografico che le ha aggiunto una corona di fiori in testa, nonché un paio di vistosi orecchini e delle sopracciglia più folte.

Ecco così che la Marrone è apparsa tale e quale alla famosissima pittrice messicana Frida Kahlo!

Inutile sottolineare ancora una volta lo stupore dei fan nel vederla in questa inedita vesta…

Anche perché i colori naturali della pugliese sono nettamente diversi rispetto all’artista originaria di Città del Messico.