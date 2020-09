Insieme a Milano nel primo giorno di scuola della figlia, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli sono stati beccati durante un'accesa discussione

Tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli pare esserci ancora molta tensione. I due si sono difatti rivisti di recente a Milano, in occasione del primo giorno di scuola della figlia Gisele. Lui è arrivato da Montecarlo, dove vive durante la settimana per questioni di lavoro, ma l’incontro con la moglie non sembra essere stato tutto rose e fiori.

Come immortalato dagli scatti del settimanale Chi, infatti, la coppia si è messa a discutere per la strada. Segno forse che non sono ancora riusciti a superare le divergenze nate con la partecipazione della donna al Grande Fratello Vip 4?

Adriana Volpe, nuove tensioni

Come tutti ricorderanno, gli atteggiamenti della nota conduttrice televisiva con il modello Andrea Denver avevano non poco infastidito Roberto Parli. Così era subito esploso il gossip di una probabile crisi di coppia, che ora sembra di nuovo profilarsi all’orizzonte.

Come traspare sempre dalla immagini pubblicate sul magazine di attualità, la bambina ha assistito alla discussione, per poi entrare a scuola insieme al padre.

Cosa starà dunque accadendo alla coppia? È stata del resto la stessa Adriana Volpe ad ammettere che la sua decisione di entrare nel reality di Canale 5 ha fatto emergere alcuni elementi che hanno scosso gli equilibri del suo matrimonio con l’imprenditore svizzero.

Nel mentre, anche dal punto di vista lavorativo le cose per lei sembrano non andare a gonfie vele. Gli ascolti di Ogni Mattina continuano infatti a restare bassi, tanto da ipotizzare una possibile chiusura della trasmissione in onda su Tv8.