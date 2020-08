La trasmissione Ogni Mattina, condotta da Adriana Volpe, potrebbe chiudere da un momento all'altro.

Arrivano brutte notizie per Adriana Volpe, che sembrava finalmente aver trovato un proprio equilibrio. La donna ha avuto diversi problemi a livello professionale negli ultimi anni, soprattutto a causa dei continui litigi con Giancarlo Magalli, ma dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sembrava essersi aperta una nuova porta per lei.

La Volpe ha colto subito questa occasione e ha iniziato a condurre la trasmissione Ogni Mattina insieme ad Alessio Viola, su TV8. Gli ascolti, però, sembrano non essere decollati e il programma televisivo potrebbe essere in fase di chiusura.

Brutte notizie per Adriana Volpe

La puntata in cui è stato ospite Vittorio Sgarbi non è bastata per recuperare gli ascolti. La trasmissione Ogni Mattina sarebbe in fase di chiusura e questa potrebbe essere una brutta delusione per Adriana Volpe, che finalmente era alla conduzione di un programma.

A svelare questi dettagli è stato Giuseppe Candela di Dagospia, che ha annunciato che Ogni Mattina potrebbe già essere a rischio chiusura, anche se non nell’immediato. Il programma potrebbe continuare fino alla fine per questa prima edizione, per poi chiudere in modo definitivo.

Gli ascolti si aggirano tra lo 0,8% e l’1,1% e vale a dire che sono molto molto bassi, soprattutto tenendo conto che i film che precedono e seguono il programma, come riportato da Dagospia, hanno numeri più alti. Il programma di Adriana Volpe e Alessio Viola sembra proprio non decollare e questa sua prima edizione è stata un flop tale da spingere verso la decisione di chiudere i battenti.

Per il momento la trasmissione andrà avanti, perché TV8 vuole insistere ancora un po’, ma se gli ascolti rimarranno così sicuramente verrà cancellato.