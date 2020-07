Giancarlo Magalli lancia una nuova frecciata ad Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli lancia prontamente una nuova frecciata ad Adriana Volpe, in occasione della messa in onda del suo nuovo programma televisivo Ogni Mattina. Il conduttore, che si è preso un grande spavento per l’incidente della figlia, non parla quasi mai della collega in modo aperto e chiaro, non la nomina mai, ma continua a lanciare frecciate che sono evidentemente dirette a lei in prima persona.

Questa volta è stato un post su Facebook ad aver colpito dritto nel segno e tutti i telespettatori che hanno seguito questa vicenda si sono subito resi conto che un’altra frecciata all’ex concorrente del Grande Fratello Vip era appena stata scoccata.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe

Giancarlo Magalli, nonostante avesse lanciato un appello pacifico, ha pubblicato un post in cui è scritto solo “o.9%“, con una faccina che invita a fare silenzio e il commento “Chi deve capire capisce“. Il conduttore dei Fatti Vostri si riferisce proprio ad Adriana Volpe, con cui nei mesi passati ha avuto numerosi scontri, anche se ormai solo indirettamente. La percentuale pubblicata da Magalli riguarda gli ascolti della trasmissione Ogni Mattina, condotta da Adriana Volpe e da Alessio Viola.

Lo 0,9% di share indica che solo 79mila spettatori hanno guardato la trasmissione e si tratta davvero di un numero molto basso.





Lo scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe continua, anche se in modo indiretto. Per il momento la conduttrice non ha commentato quanto accaduto, ma la tensione è sempre alle stelle tra i due.

Sono ormai tre anni che va avanti questa antipatia, da quando Giancarlo Magalli ha dato pubblicamente dell’incapace ad Adriana Volpe, solo perché lei aveva detto l’età del conduttore. A distanza di così tanto tempo le cose si sono leggermente placate, ma sembra essere sempre l’occasione giusta per una frecciata.