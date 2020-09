Flavia Vento torna al Grande Fratello Vip con i suoi 7 cani? Sembra che il programma abbia in serbo delle sorprese.

Flavia Vento rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip? La showgirl ha lasciato il programma dopo appena 24 ore dal suo ingresso, ma secondo un rumor in circolazione la produzione dello show avrebbe già in mente un modo per farla tornare al suo interno.

Flavia Vento torna al GF Vip?

A sorpresa Flavia Vento potrebbe tornare al Grande Fratello Vip dopo appena un paio di settimane dal suo ritiro anticipato. Sarebbe stata la stessa showgirl a dire ad Alfonso Signorini che, nel caso avesse trovato un’amica fidata a cui lasciare i propri cani (che erano in una pensione), sarebbe voluta rientrare nel programma. La produzione de programma avrebbe quindi ragionato su uno stratagemma apposito: la showgirl potrà rientrare in compagnia di tutti e 7 i suoi cani, che avrebbero un intero spazio nella casa del GF Vip a loro disposizione.

Sarà vero? Secondo il rumor in circolazione già da venerdì 24 settembre Flavia Vento potrebbe dunque rientrare a far parte del cast dello show.

Ad appena 24 ore dall’ingresso nel reality show la showgirl si era fatta prendere da crisi di pianto, e aveva svelato di essere in pensiero proprio per le condizioni dei suoi cani, non abituati a stare senza di lei. A darle particolare preoccupazione sarebbe stato il piccolo Piri, da tempo malato di cuore: “Avevo il terrore che potessero annunciarmi la morte di Piri.

Stavo impazzendo e ho anche avuto un attacco di panico”, aveva svelato la showgirl dopo il suo ritiro anticipato dal programma.