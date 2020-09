GF Vip, Adua Del Vesco incontra il suo fidanzato Giuliano

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco ha incontrato il fidanzato Giuliano.

Alfonso Signorini ha iniziato la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip facendo una sorpresa ad Adua Del Vesco. La nota attrice, infatti, ha incontrato il fidanzato Giuliano.

L’attrice è scoppiata a piangere e gli ha confidato la sua paura di ferirlo per via della situazione con Massimiliano Morra. “Non piangere e non chiedermi scusa. Sono qui perché mi sono preoccupato, perché ti ho visto piangere, ti ho visto triste, malinconica. Non voglio più vederti piangere. Né io, né Gianni, né Francesca. Tutte le persone che ti vogliono bene stanno facendo di tutto per supportarti”.

Adua in lacrime ha affermato: “Ho paura di ferirti anche con la situazione di Massimiliano”, con il fidanzato che ha replicato: “Massimiliano è un bravo ragazzo, sono a posto.

Stai serena. Hai affrontato il passato. Ora basta con il passato, mettiamo una pietra sopra, se si vorrà si affronterà il passato nelle sedi opportune […] Viviti questa esperienza, sii te stessa”. I due hanno raccontato ad Alfonso Signorini di essersi conosciuti quando erano ancora molto giovani:

“Lui mi ha dato la forza e una ragione per andare avanti. Se lo considero l’uomo della mia vita? Sì. Una mattina mi sono svegliata e mi sono chiesta se fosse giusto rinunciare a lui che dormiva nell’altra stanza.

Mi sono detta di no ed è da lì che è partito tutto”, ha raccontato Adua Del Vesco.