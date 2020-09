GF Vip, Myriam Catania in lacrime: “Non c’è niente da fare”

Nella notte al Grande Fratello Vip Myriam Catania è scoppiata in lacrime, e ha rivelato cosa alla starebbe facendo soffrire.

Nella casa del Grande Fratello Vip Myriam Catania ha vissuto un momento di crisi in piena notte e ha intimato agli altri concorrenti di mandarla in nomination per lasciare quanto prima il reality show.

Myriam Catania in lacrime: i motivi

Uscendo dalla camera da letto con il volto gonfio di lacrime Myriam Catania ha urlato: “Basta, non c’è niente da fare, mi dovete nominare tutti! Ho provato ma voglio andare a casa”. L’attrice ha spiegato di voler tornare dal suo compagno e soprattutto da suo figlio, Jacques. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando le hanno intimato di calmarsi e dormici su.

“Io non conosco la tua situazione ma ora comincia il gioco, è una prova con te stessa non puoi lasciarla, non è da te.

Non dire ancora niente a nessuno, dormici su stanotte”, ha detto la Orlando alla coinquilina, intimandole di stare calma e prendersi del tempo per riflettere. Questo GF Vip ha già perso due concorrenti: Flavia Vento si è ritirata dopo appena 24 ore dall’inizio del reality show (perché aveva nostalgia dei suoi cani) mentre Fausto Leali è stato squalificato per aver usato termini razzisti contro Enock Barwuah. Chi sarà il prossimo a lasciare la casa del reality show?

Myriam Catania ha affermato di essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip dopo essersi attentamente confrontata col suo famoso ex, l’attore Luca Argentero, anche lui ex concorrente del reality show.