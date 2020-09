Chi è Karla Lane, la diva dei film a luci rosse che ha portato il modello curvy alla ribalta? La sua ascesa e i suoi segreti.

Chi è Karla Lane? Ce la presenta Dagospia. La donna 37enne vanta da 15 anni un grosso successo nei film a luci rosse. Il suo segreto? Le sue curve. Karla, infatti, è una delle prime attrici plus-size ad aver varcato il mondo dei film per adulti e, contemporaneamente, ad aver ufficialmente sdoganato il modello di fisico pre-fissato basato sulla magrezza.

92kg di felicità per lei ma sopratutto per gli uomini. Sì, perché a differenza di quello che la maggior parte della gente pensa, le donne in carne piacciono e anche tanto. Lo si vede dai risultati che Karla porta a casa dopo ogni video pubblicato: tra alti numeri di visualizzazioni e commenti positivi e compiaciuti di ragazzi che non si nascondono e la richiedono a gran voce.

Tutto ciò ha portato anche a ospitate radio, in tv e a interviste su svariate riviste importanti. Alla donna piace mostrarsi così com’è e non si nasconde dietro nulla rivelando anche i suoi segreti. Uno di questi è quello che non si ingozza di cibo né di schifezze ma conduce una vita sana. Infatti, mangia soltanto cibo biologico da lei coltivato e allevato. È proprio una fissa per Karla: ha un suo orto e alleva polli, galline e conigli a casa sua.

Sempre restando nel mondo privato la Lane è una donna felicemente sposata da ben due anni. Il suo uomo, Brian, conosciuto grazie a James Deen, suo collega ed ex fidanzato con cui ha perso la verginità. Malgrado il suo sì, la donna crede fortemente nel poliamore. Infatti, oltre a Brian ha ben altri due fidanzati ufficiali di cui, però, non rivela i nomi.

Karla, quindi, non ha proprio nulla da invidiare alla fama delle sue colleghe considerate più “smilze”, anzi.

Grazie alla fiducia e alla consapevolezza che ha nel suo fisico è riuscita a sdoganare un preconcetto importante e a quanto pare i maschi sembrano anche apprezzare di più.